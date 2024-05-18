Россиянам рассказали, куда дешевле всего поехать на море в конце мая

Самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июля для россиян стала Абхазия.

Тур из Москвы на 10 ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраком и перелетом можно было купить 15 мая за 27,1 тыс. рублей на двоих, пишет АТОР. Немного дороже обойдется поездка в Большой Сочи (приморский кластер) — отдых на 10 ночей обойдет в 37,7 тысячи рублей за двух человек и включает в себя отдых в трехзвездочном отеле с завтраками.

Третью строчку занял тур ОАЭ на 10 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраком и авиабилетами — его стоимость составит 79,4 тысячи рублей на двоих. Четвертое место у Турции (от 86 тысяч рублей), пятое — Хайнань (от 101,2 тыс. рублей с завтраком).