Женщина, которой бывший муж отрубил руки, стала мамой в четвертый раз

Автор: Анастасия Щербакова
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О пополнении в семье она рассказала в своих соцсетях.

Маргарита Грачева, лишившаяся семь лет назад кистей обеих рук, стала мамой. Женщина родила четвертого ребенка и поделилась радостной новостью в своих соцсетях.

Сегодня ночью нас стало на одного человека больше, — рассказала она.
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Фото: соцсети Маргариты Грачёвой

Отметим, несчастье, случившееся с Маргаритой в 2017 году, обсуждала вся страна. Бывший муж женщины вывез ее в лес, а затем отрубил ей кисти обеих рук. Одну из них удалось спасти, а на вторую руку Грачевой установили протез.

Бывшему мужу женщины назначили 14 лет колонии строгого режима.

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