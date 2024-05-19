Женщина, которой бывший муж отрубил руки, стала мамой в четвертый раз

О пополнении в семье она рассказала в своих соцсетях.

Маргарита Грачева, лишившаяся семь лет назад кистей обеих рук, стала мамой. Женщина родила четвертого ребенка и поделилась радостной новостью в своих соцсетях.

Сегодня ночью нас стало на одного человека больше, — рассказала она.

Отметим, несчастье, случившееся с Маргаритой в 2017 году, обсуждала вся страна. Бывший муж женщины вывез ее в лес, а затем отрубил ей кисти обеих рук. Одну из них удалось спасти, а на вторую руку Грачевой установили протез.

Бывшему мужу женщины назначили 14 лет колонии строгого режима.