На выходных полицейские «зачищали» Крестовский остров от дрифтеров

Перед минувшими выходными в полицию поступила информацию о готовящемся на Крестовском острове двухдневном мероприятии для любителей экстремального вождения.
Не успев собраться, участники заездов подверглись полицейской проверке. Все повторилось и на второй день. Итог, правоохранители выявили около 200 нарушений ПДД. При этом семеро «дрифтеров» сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 46 участников отправили на медосвидетельствование.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Тщательной полицейской проверке подверглись и автомобили участников заездов. Как результат, почти 50 из них отправились на спецстоянку по подозрению в изменении номерных агрегатов. Если факт подтвердится, владельцам таких авто грозит уголовная ответственность.
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