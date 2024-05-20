На выходных полицейские «зачищали» Крестовский остров от дрифтеров

Перед минувшими выходными в полицию поступила информацию о готовящемся на Крестовском острове двухдневном мероприятии для любителей экстремального вождения.

Не успев собраться, участники заездов подверглись полицейской проверке. Все повторилось и на второй день. Итог, правоохранители выявили около 200 нарушений ПДД. При этом семеро «дрифтеров» сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 46 участников отправили на медосвидетельствование.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Тщательной полицейской проверке подверглись и автомобили участников заездов. Как результат, почти 50 из них отправились на спецстоянку по подозрению в изменении номерных агрегатов. Если факт подтвердится, владельцам таких авто грозит уголовная ответственность.