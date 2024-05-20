На выходных полицейские «зачищали» Крестовский остров от дрифтеров

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Перед минувшими выходными в полицию поступила информацию о готовящемся на Крестовском острове двухдневном мероприятии для любителей экстремального вождения.

Не успев собраться, участники заездов подверглись полицейской проверке. Все повторилось и на второй день. Итог, правоохранители выявили около 200 нарушений ПДД. При этом семеро «дрифтеров» сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 46 участников отправили на медосвидетельствование.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Тщательной полицейской проверке подверглись и автомобили участников заездов. Как результат, почти 50 из них отправились на спецстоянку по подозрению в изменении номерных агрегатов. Если факт подтвердится, владельцам таких авто грозит уголовная ответственность.

Вам будет интересно
На выходных полицейские «зачищали» Крестовский остров от дрифтеров Петербург, Крестовский остров, дрифт, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
На реке Волхов задержали рыбака с уловом корюшки и запрещенными снастями
45-летний рыбак попался на незаконной ловле корюшки в акватории реки Волхов. Рыбу он ловил с помощью запрещенной волокуши на месте нереста...
18.05.2024 91
Автор