Мужчину нашли под окнами 10-этажки во Всеволожском районе. Рядом лежала посуда

В экстренные службы 19 мая около 22:30 сообщили о мужчине, обнаруженном под окнами 10-этажного дома на улице Верхней в деревне Старая во Всеволожском районе. Окно было открыто на седьмом этаже.

По предварительным данным, очевидец рассказал полицейским, что перед происшествием из открытой форточки на том же седьмом этаже вылетели стеклянная бутылка и металлический противень.

Пострадавшего на месте происшествия осмотрела бригада скорой помощи. Он скончался по дороге в больницу. На вид погибшему 35 лет. Точные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.