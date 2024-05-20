Неизвестные жестоко избили жителя Колпино в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В поселке Тельмана Тосненского района 19 мая около 05:00 неизвестные напали на двух мужчин, жестоко избили 37-летнего жителя Колпино.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы костей черепа и другие травмы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Второй, 36-летний мужчина не пострадал. Он вызвал скорую помощь и полицию, а также написал заявление на нападавших. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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21.05.2022 15558
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