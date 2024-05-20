Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Эта дата – последний день, когда он считается легитимным главой государства.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Согласно конституции этой страны, президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, а 20 мая должен был принять присягу новый президент.

Президентские выборы в Украине отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Путин заявил, что для России важна законность властей в Киеве, потому что договоры нужно подписывать с легитимным правительством.

«Там в конституции есть всякие варианты – это вопрос оценки, эту оценку должен дать конституционный суд и вообще политическая система самой Украины», – рассказал Владимир Путин