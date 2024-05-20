В Ленобласти фиксируется рост числа ДТП с дикими животными

В региональном охотнадзоре это связывают с тремя факторами.

В Ленинградской области отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального охотнадзора.

Основными причинами сезонного увеличения таких аварий являются отел лосих, взросление прошлогодних лосят и их поиск собственной территории, а также возрастающий автомобильный трафик на дорогах Ленобласти.

Специалисты предупреждают, что при столкновении с диким животным водители, не имеющие полиса ОСАГО, будут вынуждены выплачивать крупные суммы из собственных средств в качестве возмещения ущерба. В то же время законопослушные автовладельцы, оформившие страховку, не понесут таких расходов — за них сумму ущерба возместит страховая компания.