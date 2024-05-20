Стало известно, кто не сможет воспользоваться правом пересдать ЕГЭ

Автор: Анастасия Щербакова
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Такой возможности не будет у выпускников прошлых лет.

Недавно появившимся правом на пересдачу ЕГЭ смогут воспользоваться не все выпускники. Как уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, такой возможности не будет у выпускников, закончивших обучение в прошлые годы.

Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно, — цитирует Музаева ТАСС.

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