Стало известно, кто не сможет воспользоваться правом пересдать ЕГЭ

Такой возможности не будет у выпускников прошлых лет.

Недавно появившимся правом на пересдачу ЕГЭ смогут воспользоваться не все выпускники. Как уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, такой возможности не будет у выпускников, закончивших обучение в прошлые годы.

Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этой возможностью, эта возможность только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно, — цитирует Музаева ТАСС.