Рособрнадзор представил новое расписание ЕГЭ с учетом права на пересдачу

После пересдачи результаты первого экзамена будут аннулироваться.

Минобрнауки совместно с Рособрнадзором внесли изменения в расписание основного периода государственных экзаменов у школьников с учетом предложения Владимира Путина разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.

Согласно обновленному расписанию, дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам установлены на 4 и 5 июля.

При этом важно отметить, что после пересдачи результаты первой попытки автоматически аннулируются, даже если балл тогда был выше. Поэтому Рособрнадзор рекомендует школьникам использовать второй шанс только в том случае, если они «твердо уверены в своих знаниях».

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 11 июня. Результаты по всем предметам станут известны не позднее 1 июля, а итоги пересдач обещают сообщить выпускникам «своевременно», до поступления в вузы.