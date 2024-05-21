Экс-замглавы администрации Мурино предстанет перед судом за взятку

Бывший заместитель главы администрации Муринского городского поселения предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от коммерсантов 1,8 млн рублей за организацию заключения контракта на установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Ими должны были оборудовать многоквартирные дома в Ленобласти.

Вам будет интересно Экс-замдиректора Петербургского НИИ вакцин и сывороток приговорили к 9,5 годам строго режима за взятку Суд отправил бывшего заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) в исправительную колонию строгого режима на 9,5 года со... 02.05.2024 254

Обвинительное заключение утверждено и передано в суд вместе с материалами дела, сообщили в СУ СКР по ЛО.