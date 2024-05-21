Житель Гатчины испугался уголовной ответственности и погасил 510 тысяч рублей долга по алиментам

По решению суда житель Ленинградской области был обязан выплачивать алименты на содержание дочери. Однако не делал этого, у него накопился долг в размере 510 тысяч рублей.
Судебные приставы привлекли ленинградца к административной ответственности. Мужчину также пригласили на личный прием, в ходе которого ему рассказали о последствиях неуплаты алиментов.
Сотрудник УФССП сделал акцент на уголовной ответственности. Страх наказания стал хорошим стимулом для мужчины. Житель Гатчины погасил долги по алиментам в полном объеме и продолжает их выплачивать.
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05.02.2021 4387