Тело младенца нашли в парке Петербурга

В Петербурге прохожий случайно обнаружил тело младенца в парке «Сосновка».

Тело мальчика с признаками разложения лежало на одеяле с пятнами бурого цвета, а рядом был черный пакет. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.