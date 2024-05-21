Тело младенца нашли в парке Петербурга

В Петербурге прохожий случайно обнаружил тело младенца в парке «Сосновка».
Тело мальчика с признаками разложения лежало на одеяле с пятнами бурого цвета, а рядом был черный пакет. Труп направили в морг для установления причины смерти.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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02.05.2024 254