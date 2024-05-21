Пьяный судимый петербуржец открыл стрельбу просто так  

В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга сообщили о стрельбе из окон дома на Морской набережной. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз выстрелил из окна.
В квартире обнаружены три стреляющих устройства, патроны и магазины. В отношении задержанного составили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.
Фото: ГУ МВД
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