Пьяный судимый петербуржец открыл стрельбу просто так  

В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга сообщили о стрельбе из окон дома на Морской набережной. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз выстрелил из окна.

В квартире обнаружены три стреляющих устройства, патроны и магазины. В отношении задержанного составили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос об уголовном деле.

Фото: ГУ МВД