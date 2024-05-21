Евросоюз позволил использовать доходы от активов РФ для помощи Украине

В 2024 году ЕС может направить на это до 3 млрд евро.

Европейский союз одобрил использование доходов от инвестиций российских активов для поддержки Украины. Об этом 21 мая заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины, — приводит сообщение Липавского в соцсетях РИА Новости.