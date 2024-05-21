У Такера Карлсона появилась своя передача на российском ТВ

Американский журналист начал вести программу на «России 24».

У экс-ведущего Fox News Такера Карлсона появилась собственная программа на российском телевидении. Передача получила название Tucker и будет выходить в эфире «России 24».

Шоу является совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и российского федерального телеканала. В первом выпуске американский журналист раскрыл тему болезни Лайма, распространяемой клещами, взяв комментарии у экспертов.