«Автодор» назвал одну из самых частых причин ДТП в России

Согласно данным компании, основная масса аварий в прошлом году произошла из-за несоблюдения скоростного режима.
Как сообщает «Автодор», 1/5 всех аварий, случившихся в России в 2023 году, произошла из-за несоблюдения скоростного режима водителями.
Чем выше скорость — тем меньше времени, чтобы отреагировать на нештатную ситуацию: выход пешехода, внезапное перестроение и т.п. И тем тяжелее последствия в случае ДТП, — рассказали в компании.
«Автодор» призывает автовладельцев соблюдать правила и выбирать скорость на основе реальной дорожной обстановки и погодных условий.
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