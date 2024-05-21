«Автодор» назвал одну из самых частых причин ДТП в России

Согласно данным компании, основная масса аварий в прошлом году произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

Как сообщает «Автодор», 1/5 всех аварий, случившихся в России в 2023 году, произошла из-за несоблюдения скоростного режима водителями.

Чем выше скорость — тем меньше времени, чтобы отреагировать на нештатную ситуацию: выход пешехода, внезапное перестроение и т.п. И тем тяжелее последствия в случае ДТП, — рассказали в компании.

«Автодор» призывает автовладельцев соблюдать правила и выбирать скорость на основе реальной дорожной обстановки и погодных условий.