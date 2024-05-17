Момент жесткого ДТП из-за лопнувшего у фуры колеса в Ленобласти попал на видео

Большегруз протаранил дорожное ограждение и едва не вылетел на встречную полосу.
На трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария. В результате лопнувшего колеса фура потеряла управление и врезалась в металлическое дорожное ограничение, протаранив его насквозь.
По имеющимся данным, водитель большегруза не пострадал.
Видео публикует Mash на Мойке.
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