Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о нашествии кабанов

При встрече с дикими животными следует проявлять осторожность. Особенно, если кабаны разгуливают с потомством.

Росприроднадзор по СЗФО прокомментировал видео, появившееся в соцсетях, на котором несколько кабанов прогуливались по улицам Репино. В ведомстве советуют быть очень осторожными при встрече с этими дикими животными.

Специалисты отмечают, что обычно кабаны не нападают на людей, пока не почувствуют опасность или угрозу своему потомству.

С появлением потомства, самка в качестве защиты детенышей может проявить агрессию по отношению к человеку. И, если агрессии не удалось избежать, то такая встреча наверняка обернется серьезными травмами для человека, — сообщает Росприроднадзор.