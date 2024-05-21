Власти Финляндии не могут определиться, что делать с КПП на границе с Россией

Глава финского МВД заявила, что границу никто открывать не планировал, хотя днем ранее премьер страны заявлял об обратном.

Финляндия все никак не может определиться с тем, открывать границу с Россией или нет. Накануне, 20 мая, премьер страны Петтери Орпо заявлял, что новый закон о депортации просителей политического убежища позволит частично снять ограничения.

Но спустя сутки уже глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что законопроект не означает, что КПП будут открыты. Никакой связи между документом и послаблениями на границе нет.

Более того, дипломат уверена, что обострение ситуации на границе с Россией еще впереди. Поэтому действующий режим на КПП между странами сохраняется на неопределенный срок