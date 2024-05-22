Движение гидроциклов по рекам и каналам ограничат в Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга до 15 ноября запретили передвигаться на гидроциклах и маломерных судах.

Под ограничения попали отрезок Невы между Большим Обуховским и Благовещенским мостами, Малая Нева – от моста Бетанкура до Невы, Большая Невка – от Ушаковского моста до Невы, Малая Невка – от Большого Петровского моста до Большой Невки. Запреты распространяются на Кронверкский пролив, каналы Грибоедова и Крюков, Зимнюю канавку, а также на реки Мойку и Фонтанку.

Свободно могут передвигаться суда и гидроциклы органов власти, местного самоуправления, СМИ и киноиндустрии (при наличии необходимых документов). Разрешены плавсредства на спортивных и физкультурных мероприятиях после согласования с комитетом по физкультуре и спорту.