Водитель погиб в лобовом ДТП в Волосовском районе

Информация об аварии возле поселка Калитино в Волосовском районе поступила 21 мая около 20:30. На место происшествия выезжала дежурная смена 119-й пожарной части.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей марок Nissan и Lifan, водитель которого погиб. Второго автомобилиста деблокировали и передали врачам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.