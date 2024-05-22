Водитель погиб в лобовом ДТП в Волосовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Информация об аварии возле поселка Калитино в Волосовском районе поступила 21 мая около 20:30. На место происшествия выезжала дежурная смена 119-й пожарной части. 

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Фото: «Леноблпожспас»

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей марок Nissan и Lifan, водитель которого погиб. Второго автомобилиста деблокировали и передали врачам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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26.12.2022 3489
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