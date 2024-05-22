В России выявили новый вариант COVID-19

В России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По мнению представителей ведомства, он не опаснее своих предшественников.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», – сказано в сообщении

Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди симптомов заболевания: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.