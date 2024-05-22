Рецидивисты избили и ограбили жителя Соснового Бора. Их добыча – электроника, инструмент и тысячи долларов

В полицию Соснового Бора 21 мая около 13:00 обратился 46-летний местный житель. К нему в квартиру 16 мая пришла его знакомая и двое неизвестных.

Избив мужчину, они забрали шуруповерт, беспроводные наушники, два мобильных телефона, планшет, очки и около $3000. Ущерб пострадавшего оценен в 292 тысячи рублей.

Через полтора часа после звонка в полицию на улице Сибирской в Сосновом Бору задержаны двое безработных 36 лет и 41 года. Младший судим за нарушение неприкосновенности жилища, вымогательство и хранение наркотиков. Старший – за вымогательство, две кражи, грабеж и хранение наркотиков.