На дорогах Ленобласти появились новейшие камеры, фиксирующие сразу несколько нарушений ПДД

Наибольшее количество установленных комплексов — во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, умные камеры будут следить не только за соблюдением скорости на дорогах, но и за пристегнутыми ремнями у водителей и пассажиров.
Также комплексы смогут распознавать проезды перекрестков на запрещенный сигнал светофора, выезды на «встречную полосу» и то, пропускают ли водители пешеходов.
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21.05.2024 52