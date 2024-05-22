На дорогах Ленобласти появились новейшие камеры, фиксирующие сразу несколько нарушений ПДД

Наибольшее количество установленных комплексов — во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, умные камеры будут следить не только за соблюдением скорости на дорогах, но и за пристегнутыми ремнями у водителей и пассажиров.

Также комплексы смогут распознавать проезды перекрестков на запрещенный сигнал светофора, выезды на «встречную полосу» и то, пропускают ли водители пешеходов.