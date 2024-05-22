По «Пиратам Карибского моря» снимут еще два фильма

В одном из них в главной роли снимется Марго Робби.

В Голливуде работают над двумя фильмами по франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом пишет Entertainment Weekly, ссылаясь на на продюсера Джерри Брукхаймер.

Первый фильм должен будет перезапустить популярную франшизы. Над сценарием работает Джефф Натансон, ранее написавший сценарий к последней на данный момент части пиратов «Мертвецы не рассказывают сказки».

Во втором фильме главную героиню сыграет Марго Робби. Кинокартина, по словам Брукхаймера, будет представлять собой спин-офф.