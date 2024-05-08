Группе «Король и Шут» посвятят еще один фильм

На этот раз о музыкальном коллективе снимут полнометражный фильм.
О группе «Король и Шут» снимут новый фильм, который станет логическим продолжением сериала. Как заявил режиссёр Рустам Мосафир в беседе с RT, кинокартина будет «полной перезагрузкой» проекта.
Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актёрский состав ещё утверждается — он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история, — поделился Мосафир.
Вам будет интересно
Неизвестные разрисовали портрет музыканта, устроили бардак и разбили каменные плиты. Поклонники группы "Король и Шут" накануне посетили могилу покойного лидера группы...
25.04.2024 261