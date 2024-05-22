В Росреестре хотят штрафовать садоводов за неосвоенные земельные участки

Соответствующий проект уже поддержало правительство.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Согласно предложениям, собственники земельных участков должны будут начать их освоение в течение трех лет, иначе им грозят штрафы.

Под «освоением» участков будут подразумеваться мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние». Перечень таких мероприятий планируется утвердить до 15 января 2025 года.