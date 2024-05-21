Дачникам рассказали, за что на своем участке можно получить штраф

Эксперты назвали основные штрафы для владельцев дачных участков.

Так, чаще всего российских дачников штрафуют за небезопасное разведение костра на участках, соринки и несоблюдение порядка, пишет РБК.

Разводить огонь для готовки пищи можно:

• в мангале — не ближе 5 метров от дома,

• костер — на расстоянии не ближе 50 метров от здания, не ближе 30 метров — от лиственных деревьев и не ближе 100 м от хвойных деревьев.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы от 5тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Сорняки на участке.

За бурьян, длина которого выше забора, дачников могут оштрафовать на 300–500 рублей, а за борщевик уже от 2 тыс. до 5 тыс.

Мусор на участке.

В данном случае штрафы варьируются от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение до 5 тыс. рублей.