Дачникам рассказали, за что на своем участке можно получить штраф

Автор: Анастасия Щербакова
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Эксперты назвали основные штрафы для владельцев дачных участков.

Так, чаще всего российских дачников штрафуют за небезопасное разведение костра на участках, соринки и несоблюдение порядка, пишет РБК.

Разводить огонь для готовки пищи можно:
• в мангале — не ближе 5 метров от дома,
• костер — на расстоянии не ближе 50 метров от здания, не ближе 30 метров — от лиственных деревьев и не ближе 100 м от хвойных деревьев.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы от 5тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Сорняки на участке.

За бурьян, длина которого выше забора, дачников могут оштрафовать на 300–500 рублей, а за борщевик уже от 2 тыс. до 5 тыс.

Мусор на участке.

В данном случае штрафы варьируются от 2 тыс. до 3 тыс.  рублей, а за повторное нарушение до 5 тыс. рублей.

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