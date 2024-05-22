В США раскрыли, что будет с границами Украины после конфликта

Автор: Анастасия Щербакова
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Американский сенатор уверен, что страну ждет сценарий Корейского полуострова.

Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол уверен, что после военного конфликта Украину ждет раздел территорий, как это случилось однажды с Корейским полуостровом.

Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова, — приводит слова политика The American Conservative.
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