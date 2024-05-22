В США раскрыли, что будет с границами Украины после конфликта

Американский сенатор уверен, что страну ждет сценарий Корейского полуострова.

Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол уверен, что после военного конфликта Украину ждет раздел территорий, как это случилось однажды с Корейским полуостровом.

Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова, — приводит слова политика The American Conservative.