Мошенники добрались до участников СВО и их семей

Аферисты начали применять старую схему с «безопасным» счетом для обмана военнослужащих

В Банке России сообщили об участившихся случаях обмана военнослужащих и их семей.

Злоумышленники звонят или пишут военнослужащим и их родным, сообщая, что из денежного довольствия военных будет удержано 195 000 рублей в качестве единовременной выплаты. Для предотвращения этого списания мошенники предлагают перевести все накопления на якобы «безопасный» счет, после чего деньги обещают вернуть. Однако на самом деле это уловка для хищения средств.

Для большей убедительности аферисты даже направляют жертвам в мессенджер «копию выписки» из якобы приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Получив деньги от доверчивых военнослужащих или их родственников, телефонные мошенники просто исчезают.

Эксперты предупреждают, что на самом деле «безопасных» счетов не существует. Реквизиты, которые называют аферисты, принадлежат им самим.

Если вам поступил подобный подозрительный звонок, специалисты советуют сразу прервать разговор и ни в коем случае не переводить деньги на незнакомые счета.