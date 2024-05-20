Россиян предупредили о новой уловке мошенников по краже аккаунтов Telegram

Пользователям советуют игнорировать сообщения о якобы удалении аккаунта в мессенджере.
В Telegram появился новый способ обмана пользователей. Потенциальным жертвам рассылаются уведомления о необходимости отменить удаление аккаунта.
Получили вашу заявку на удаление аккаунта. Если хотите её отменить, следуйте инструкции, — примерно такое сообщение стали получать пользователи.
Следует знать, что подобные сообщения — проделки мошенников, пишет «Объясняем.рф». Ни в коем случае не переходить на сторонние ссылки в таких сообщениях. В противном случае есть риск лишиться аккаунта.
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