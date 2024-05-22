В Петербурге накрыли еще одну преступную группу, легализовавшую в РФ более 3 тыс. мигрантов

Автор: Анастасия Щербакова
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Среди иностранцев, получивших разрешение на проживание в России, есть те, кто привлекался к ответственности за преступления террористического характера.

В Петербурге пресечен канал незаконной миграции, через который было легализовано более 3 тысяч человек.

Как сообщил источник РИА Новости, членам преступной группы удалось незаконно получить для иностранных граждан миграционные документы, включая трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка.

Среди легализованных мигрантов были и ранее осужденные за террористические преступления.

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16.05.2024 131
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