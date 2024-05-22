Совфед поддержал закон о реестре должников по алиментам

В электронную базу будут добавлять злостных неплательщиков.

Совет Федерации 22 мая поддержал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам. Ранее документ был принят Госдумой.

Порядок формирования и ведения реестра определяется главным судебным приставом Российской Федерации, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП), — указано в сообщении СВ.

В электронную базу хотят добавлять злостных неплательщиков, а уведомления о включении в «черный список» им будут присылаться в течение суток. При этом информация о задолженности гражданина будет в открытом доступе.