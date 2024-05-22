Ленинградцы могут воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений

Финансовый продукт был разработан Минфином и обеспечивает высокую надежность, доходность и прозрачность.

Финансовый инструмент, разработанный Минфином РФ, позволяет создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных ситуаций и накопить средства на пенсию. По словам первого заместителя председателя Правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Романа Маркова, программа предусматривает возможность заработать более 30% годовых, что недостижимо для других финансовых продуктов.

Уникальность программы долгосрочных сбережений заключается в том, что она предусматривает государственное софинансирование. Главный принцип — на каждый вложенный рубль накоплений государство добавляет еще один.

Чтобы стать участником этой программы, жителям Ленинградской области необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор. Средства формируются за счет добровольных взносов человека, средств пенсионных накоплений и инвестиционного дохода.

Воспользоваться накопленной суммой можно будет по истечении 15 лет с момента заключения договора. Еще один вариант — достижение 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Досрочно снять средств можно только на дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Подробнее о программе можно прочитать здесь , — сообщает пресс-служба областного правительства.