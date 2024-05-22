Руководить работой предприятий будет «Газпром бытовые системы».

Заводы иностранных компаний Bosch и Ariston, расположенных в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти, соответственно, перешли под управлением дочерней компании Газпрома.

Руководить работой предприятий будет «Газпром бытовые системы». Об этом свидетельствуют данные базы ЕГРЮЛ, передаёт 47news.