Завод Bosch в Стрельне и Ariston в Ленобласти сменили владельца

Автор: Анастасия Щербакова
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Руководить работой предприятий будет «Газпром бытовые системы».

Заводы иностранных компаний Bosch и Ariston, расположенных в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти, соответственно, перешли под управлением дочерней компании Газпрома.

Руководить работой предприятий будет «Газпром бытовые системы». Об этом свидетельствуют данные базы ЕГРЮЛ, передаёт 47news.

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