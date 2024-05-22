В Мурино ввели ограничения скорости для самокатов

Теперь разгоняться свыше 20 км/ч будет нельзя. Для отдельных зон скоростной режим еще меньше.

Как сообщил глава администрации Мурино Алексей Белов, на территории города начали реализовывать новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, введены ограничения скорости для пользователей самокатов.

Согласно этим правилам, максимальная скорость передвижения на СИМ вне пешеходных зон составляет 20 км/ч. А в пешеходной зоне бульвара Менделеева и в Муринском парке скорость ограничена до 15 км/ч.

Кроме того, в Мурино определены специальные зоны для парковки средств индивидуальной мобильности.