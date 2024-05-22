В Мурино ввели ограничения скорости для самокатов

Теперь разгоняться свыше 20 км/ч будет нельзя. Для отдельных зон скоростной режим еще меньше.
Как сообщил глава администрации Мурино Алексей Белов, на территории города начали реализовывать новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, введены ограничения скорости для пользователей самокатов.
Согласно этим правилам, максимальная скорость передвижения на СИМ вне пешеходных зон составляет 20 км/ч. А в пешеходной зоне бульвара Менделеева и в Муринском парке скорость ограничена до 15 км/ч.
Кроме того, в Мурино определены специальные зоны для парковки средств индивидуальной мобильности.
Вам будет интересно
Накануне очевидцы несколько раз становились свидетелями задержания нарушителей. Полиция Мурино стала активнее следить за соблюдением ПДД водителями электросамокатов. По словам очевидцев,...
16.05.2024 138