Власти Петербурга хотят штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующую инициативу поддержали депутаты ЗакСа Петербурга.

В Санкт-Петербурге будет введены штрафы для туристов, не оплачивающих курортный сбор. Закон, поступивший в Законодательное собрание города был поддержан депутатами.

Согласно документу, штрафы будут установлены как для гостиниц, так и для самих путешественников. Для отельеров размер денежной санкции составит от 2 000 до 100 000 рублей, а для туристов — от 500 до 2 000 рублей.

Вам будет интересно
Власти Петербурга хотят штрафовать туристов за неуплату курортного сбора штрафы, Петербург, курортный сбор
Туристы выплатили 41,5 млн рублей курортного сбора в Петербурге
С 1 апреля более 200 тысяч посетивших Санкт-Петербург туристов заплатили курортный сбор. Это позволило Фонду развития курортной инфраструктуры города получить...
20.05.2024 90
Автор