Власти Петербурга хотят штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

Соответствующую инициативу поддержали депутаты ЗакСа Петербурга.

В Санкт-Петербурге будет введены штрафы для туристов, не оплачивающих курортный сбор. Закон, поступивший в Законодательное собрание города был поддержан депутатами.

Согласно документу, штрафы будут установлены как для гостиниц, так и для самих путешественников. Для отельеров размер денежной санкции составит от 2 000 до 100 000 рублей, а для туристов — от 500 до 2 000 рублей.