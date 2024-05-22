Власти Петербурга хотят штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

Соответствующую инициативу поддержали депутаты ЗакСа Петербурга.
В Санкт-Петербурге будет введены штрафы для туристов, не оплачивающих курортный сбор. Закон, поступивший в Законодательное собрание города был поддержан депутатами.
Согласно документу, штрафы будут установлены как для гостиниц, так и для самих путешественников. Для отельеров размер денежной санкции составит от 2 000 до 100 000 рублей, а для туристов — от 500 до 2 000 рублей.
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