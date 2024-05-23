Молодого мошенника задержали в Выборге

В Выборге задержали 18-летнего петербуржца, который подозревается в мошенничестве. Молодой человек был курьером в схеме мошенников по обману 86-летней пенсионерки.

На домашний телефон пожилой женщины 22 мая около 10:00 позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии. Чтобы девушку не привлекли к ответственности, злоумышленник убедил жительницу Выборга передать курьеру 400 тысяч рублей.

Около 11:00 в полицию поступило сообщение о преступлении. Полицейские отправились на место происшествия и опросили пожилую женщину.

В 13:40 по горячим следам возле дома пенсионерки задержали безработного 18-летнего жителя Санкт-Петербурга. Заведено уголовное дело о мошенничестве.