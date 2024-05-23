Россияне все чаще просят у работодателей платить зарплату в «конвертах» — Коммерсантъ

Причинами тому становится нежелание граждан платить алименты и кредиты.

Россияне стали чаще просить работодателей еще на этапе собеседования «черную» зарплату. Как утверждает «Коммерсантъ», ссылаясь на опросы компаний сервисом HH, тенденция вызвана желанием граждан занизить официальный доход, чтобы не платить алименты и кредиты. Еще одна причина — стремление сохранить пособия.

Это подтверждает HR-директор NC Logistic Ирина Пак, заявившая в беседе с изданием, что количество соискателей с финансовыми обязательствами растет.

С долгами по кредитам или алиментам они хотят скрыть часть своего дохода. Доля кандидатов с такими финансовыми проблемами растет и сейчас составляет около 10% от общего числа претендентов на вакансии, — цитирует ее «Коммерсантъ».