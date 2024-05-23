Ленобласть представит четыре проекта благоустройства на всероссийский конкурс

Ленинградская область представит четыре проекта на всероссийский конкурс по благоустройству.

Согласованы следующие проекты: конь от Петрова-Водкина в Луге, парк у ЗАГСа и скульптура для лучших фото в Сосновом Бору, благоустройства Октябрьского бульвара в Кингисеппе и проект благоустройства Петровской набережной напротив Выборгского замка в Выборге.

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подведут до 1 сентября 2024 года. За все годы на конкурсе победили 22 проекта из Ленобласти.