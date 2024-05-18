В России хотят увеличить штраф за курение в неположенных местах

Депутат Госдумы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей.
Также депутат предложил ввести штраф в 7 тысяч для родителей курящих детей младше 16 лет, написал Метелев в своем тг-канале.
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