Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба от недружественных действий

Соответствующий указ был подписан президентом 23 мая.
Президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия имущества нашей страны в Америке.
Согласно указу, правообладатели из РФ смогут обращаться в российские суды для установления незаконного изъятия имущества со стороны США.
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