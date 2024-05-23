Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба от недружественных действий

Соответствующий указ был подписан президентом 23 мая.

Президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия имущества нашей страны в Америке.

Согласно указу, правообладатели из РФ смогут обращаться в российские суды для установления незаконного изъятия имущества со стороны США.