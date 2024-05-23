Россиян возмутило нынешнее состояние могилы Градского

По словам преданных фанатов музыканта, за 2,5 года на его могиле так и не появился памятник. Нет на месте захоронения певца и ограды.
В Сети разразился скандал вокруг могилы музыканта Александра Градского. Как пишет «КП», на месте захоронения артиста ни памятник, ни ограду так и не установили, хотя со дня смерти певца прошло уже 2,5 года.
По словам поклонников, посетивших место захоронения артиста на Ваганьковском кладбище, на могиле лежат жухлые цветы и стоит портрет еще молодого музыканта.
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