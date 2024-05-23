Главную роль в сериале теперь будет играть Лиам Хемсворт.

Netflix выложил на своем официальном Youtube-канале первый тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Роль центрального персонажа франшизы, Геральта из Ривии, вместо Генри Кавилла теперь будет играть Лиам Хемсворт.

Зрители неоднозначно восприняли новость о скором выходе нового сезона. Многие поклонники признаются, что утратили интерес к франшизе из-за сценаристов.

«Сценаристы убили этот сериал. Генри правильно сделал, что ушел», «Люди продолжают говорить о Генри, хотя самым большим недостатком этого сериала были сценаристы», «Если бы Лиам был Геральтом с самого начала, я думаю, что мы могли бы принять его, но Кавил сделал эту роль своей, и увидеть, как ее играет кто-то другой, просто не получится», — пишут пользователи под тизером.