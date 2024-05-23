Стало известно, где в Ленобласти установлены новые камеры, фиксирующие сразу 6 нарушений ПДД

Больше всего комплексов установлено в трех районах Ленинградской области. А именно — во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском.

Дорожники Ленинградской области рассказали, где установлены новейшие комплексы для фиксации нарушений ПДД водителями. Камеры смогут фиксировать: несоблюдение скорости, непристёгнутые ремни, выезд за стоп-линию, проезд на красный свет, выезд на «встречку» и непропуск пешеходов.

К счастью для водителей, стало известно, где именно установлены умные комплексы. Для каждого района региона даже есть своя схема расположения камер. Найти их можно в Телеграм-канале Комитета по дорожному хозяйству.