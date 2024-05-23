В администрации Выборга объяснили, куда делась часть ограждений на городской набережной

Ранее в соцсетях утверждали, что на набережной у Выборгского замка произошло обрушение ограждения. На самом деле это не так.

На набережной Выборга был произведен демонтаж пяти секций ограждения. Как объяснили в городской администрации, конструкция находилась в аварийном состоянии.

Ограждение на этом участке было двухуровневым. Вторая часть ограждения, препятствующая проходу в воде, находится на прежнем месте. Установят еще одно дублирующее ограждение