Производство пива увеличилось в СЗФО

Санкт-Петербург стал лидером в пивоваренной отрасли Северо-Западного федерального округа. В информации государственной статистики ЕМИСС и оператора государственной системы маркировки «Честный знак» говорится, что с января по март текущего года в СЗФО было произведено почти 11 тысяч декалитров.

Показатель больше на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В пресс-релизе Центра развития перспективных технологий указано, что на Санкт-Петербург пришлось более 90 % от всего производства в федеральном округе.

Всего в городе насчитывается более 50 компаний, которые занимаются производством пива. В первом квартале текущего года на Северо-Западе было реализовано более 18 тысяч декалитров.