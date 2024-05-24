В России хотят лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Устройства будут конфискованы.

Документ опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Сейчас за такое правонарушение предусматривается штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на три месяца. На тот же период предлагается лишать прав, если водитель повторно управлял автомобилем без номеров. Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год число нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП, выросло в полтора раза. Если в 2018 году их было чуть более 70 тысяч, то в 2023 количество превысило 111 тысяч.