Доступ к петербургским архивам сделают бесплатным в День города

В День основания Северной столицы, 27 мая, доступ к документам на портале «Архивы Санкт-Петербурга» сделают бесплатным.
Он будет действовать весь день — 27 мая с 00:01 до 23:59, сообщает пресс-служба архивного комитета Петербурга.
Кроме того, в День города на портале появятся новые возможности для поиска исторических материалов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта можно будет увидеть, какие документы есть на портале в привязке к конкретному адресу, а также посмотреть архивную историю какого-нибудь артиста, учёного или политика.
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21.05.2024 417
Всего на портале размещено более 10 млн страниц архивных документов.