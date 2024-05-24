В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

Соответствующее обращение направлено министру труда и соцзащиты Антону Котякову, передает РИА Новости. Меру предложили ввести как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний она носит рекомендательный характер.

В документе говорится, что женщины составляют 49% от общего числа работников в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике. Чернышов добавил, что женщины при этом продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.